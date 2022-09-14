Kadıköy’de devrilen hafriyat kamyonu 8 saatlik çalışma sonucu kaldırıldı
Kadıköy’de gece saatlerinde devrilen hafriyat yüklü kamyon 8 saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol dron ile görüntülendi.
Kadıköy’de gece saatlerinde devrilen hafriyat yüklü kamyon 8 saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol dron ile görüntülendi.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Kadıköy Fikirtepe’de, 15 Temmuz Köprüsü Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celel Ekşioğlu yönetimindeki 59 VG 526 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Yıldırım Sokak üzerinde seyir halindeyken, freni boşalması sonucu metrobüs durağı yanındaki yan yola, 5 metrelik yükseklikten devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sürücü Celal Ekşioğlu ise hafif yaralanarak vatandaşlar tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hafriyat dökülen yol trafiğe kapandı. Ekipler, 8 saatlik çalışmanın sonunda devrilen hafriyat yüklü kamyonu kaldırdı ve yol yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan, devrilen hafriyat kamyonu dron ile görüntülendi.
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