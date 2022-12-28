Kadıköy’de denetime takıldı, cezayı doğum günü olan arkadaşına hediye etti

Kadıköy’de arkadaşlarıyla beraber doğum günü partisine giderken denetime takılan vatandaşa, aracında bulunan usulsüz ışıklandırmalardan dolayı cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri tarafından kesilen ceza koçanını alan vatandaş, “Hediye almama gerek kalmadı. Hediye burada, arkadaşa takdim edeceğim” diyerek, o gün doğum günü olan arkadaşının yanına gidip ceza koçanını hediye etti. Kendisine ceza koçanı hediye eden arkadaşları tarafından Pendik’ten alınıp Kadıköy’deki denetim noktasına getirilen vatandaş ise, "Doğum günü hediyesi alacaklardı, ama şimdi cezayı bana ödetiyorlar” dedi.

Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliğince otomobil ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı. Ayrıca kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülerin tespiti için ‘modifiye araç’ denetimi de yapıldı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı tespit edilen araç sürücülerine ise ceza kesildi.

Arkadaşlarıyla beraber doğum günü partisine giderken denetime takılan sürücü Kamil Kubilay’a, aracına yaptığı usulsüz ışıklandırmadan dolayı 196 TL para cezası işlemi uygulandı.

“Cezayı ödeyecek”

Doğum günü partisine giderken denetime takılan Kamil Kubilay, cezayı doğum günü olan arkadaşına ödeteceğini belirterek, “Doğum günü hediyesi burada, hediyeyi arkadaşa takdim edeceğim. Benim hiçbir suçum yok. Doğum günü için ışıklandırmalı arabayla gidiyorduk. Parti yapacaktık. Kop kop yapacaktık. Cezayı ödeyecek, yapacak bir şey yok” diye konuştu.

Kamil Kubilay, polislerin kendisine verdiği ceza koçanını alıp arkadaşlarıyla beraber aracına binerek, Pendik’te bulunan ve o gün doğum günü olan arkadaşı Fehmi Güneş’in yanına gitti. Arkadaşları, Fehmi Güneş’e doğum günü hediyesi olarak trafik cezası koçanını hediye etti. Fehmi Güneş, kendisine ceza koçanını hediye eden arkadaşları tarafından Pendik’ten alınarak Kadıköy’deki denetim noktasında bulunan polisin ve basın mensuplarının yanına getirildi.

“Hak ettiğim hediye, bin 926 TL ceza mıdır”

Doğum gününde trafik cezası hediye edilen Fehmi Güneş, ceza koçanında yazan 196 TL’yi şaşkınlık nedeniyle ’bin 900 TL’ olarak okudu. Fehmi Güneş, “Gözünüzü seveyim, elimizde olan son parayı da aldırdınız abi, adamlar bana hediye alacaktı şimdi ceza ödeyeceğiz, ne olacak böyle. Bana hediye alacaklardı, bu cezayı bana ödetiyorlar nasıl olacak bu iş. Beni çağırdılar, doğum gününe adamları ben götürüyorum. Benim hak ettiğim hediye bin 900 TL ceza mıdır? 26 yaşıma girdim. Bu cezayı nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. Tek unutamayacağım anı bu olacak, nasıl olacak, bunun hesabını kim nereye verecek bilmiyorum zaman bunu bize gösterecek. Ben söyledim ’diğer arabayı alın’ dedim. Bu ceza koçanında benim ismim de yazmıyor. Ne yapalım, biz ödeyeceğiz. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları da uyaralım. Alkol kullanmayalım, emniyet kemerimizi takalım. Kırmızı ışık ihlallerine dikkat edelim. Makas atmayalım dikkatli olalım ama bu cezaların da bir sonu gelsin” diye konuştu.

Fehmi Güneş’e doğum gününde arkadaşları tarafından trafik cezası koçanının hediye edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.