Kadıköy’de denetime takılan vatandaştan ilginç tepki: “Düzeleceğiz ağabey yapacak bir şey yok”

Kadıköy’de polis ekipleri tarafından trafikte yapılan denetime alkollü şekilde araç kullanarak takılan şahsa para cezası kesildi. Alkollü şahısın arkadaşı, “Düzeleceğiz ağabey yapacak bir şey yok. Nerede içtiğimizi hatırlamıyorum. Alkol testi yaptık negatif çıktı, korona değilmişim ağabey“ dedi.

Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince otomobil ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı. Ayrıca kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülerin tespiti için ‘modifiye araç’ denetimi de yapıldı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı tespit edilen araç sürücülerine ise ceza kesildi. Denetime takılan bir şahsa 1.08 promil alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu. Alkollü sürücünün yanındaki arkadaşı Yusuf Taşkın’ın promil oranı ise yasal cezai sınırın altında çıktı.

“Düzeleceğiz ağabey yapacak bir şey yok”

Alkollü sürücünün arkadaşı Yusuf Taşkın, “Düzeleceğiz ağabey yapacak bir şey yok. Abi iş çıkışı nerde içtik bilmiyorum. Biz hem gitar çalıyoruz, hem yiyoruz, hem içiyoruz, hem söylüyoruz. Dördü bir arada cappucino. Haberlere çıkalım abi herkes fenomen oluyor, bizim neyimiz eksik biz niye olmayalım. Ailemiz görsün makara yaptığımızı herkes biliyor. Alkol testi yaptık negatif çıktı korona değilmişim ağabey” diye konuştu.