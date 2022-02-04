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Kadıköy’de çiçek satan eşini ve annesini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Kadıköy’de çiçekçilik yapan annesi ve eşini silahla vurarak öldüren sanık, “kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Asayiş 04.02.2022, 14:50
Kadıköy’de çiçek satan eşini ve annesini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Kadıköy’de çiçekçilik yapan annesi ve eşini silahla vurarak öldüren sanık, “kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy’de 18 Ocak 2020 tarihinde çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova(60) ve karısı Seyhan Yüksekova’yı(37) silahla vurarak öldüren Tahsin Yüksekova’nın(38) “kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Tahsin Yüksekova tutuklu bulunduğu ceza evinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

‘Annesine 4 el, eşine 5 el ateş etti’

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın olay tarihinden 6 ay kadar önce başka bir suçtan dolayı hapis yattığını ve tahliye olduğunu, ceza evinden çıktıktan sonra araları açık olan eşiyle ayrı yaşadıklarını kaydetti. Maktullerin çiçek satmalarından ve para kazanmalarından dolayı aralarında para verip vermeme konusunda tartışmaların yaşandığı vurgulandı. Tam olarak bilinmeyen bir nedenden dolayı sanığın silahla olay yerine gittiği ve önce eşi Seyhan’a 5 el ateş ederek öldürdüğü, ardından aynı yerde çiçek satan annesi Zülfiye’ye 4 el ateş ederek öldürdüğü belirtildi. Sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun kaydedildiği mütalaada, bu nedenle sanığın savunmasına itibar edilemeyeceği aktarıldı. Sanığın, “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” ve “eşi kasten öldürme” suçlarından cezalandırılması istendi.

Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı Orkuncan Kumkumoğlu, “Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve iyi hal indirimi uygulanmamasını talep ederiz” dedi.

“Babası azmettirici konumdadır”

Sanık avukatı Birkan Ayırkan ise, müvekkilinin aile arasında gerçekleşen bir olaydan dolayı daha önce de ceza evinde kaldığını söyleyerek, “Psikolojisi bozulmuştur. Ceza evinden çıktıktan kısa bir süre sonra bu olay meydana gelmiştir. Beyanlarında babasının kendisine annesi ve eşinin kötü işler yaptığını söyleyerek ve silah vererek azmettirdiğini belirtmiştir. Babasının azmettirici konumunda yargılanmadığı sürece maddi hakikatin gerçekleşmeyeceği kanaatindeyiz” diye konuştu. Son sözü sorulan sanık ise, “Böyle bir olaydan dolayı pişmanım. Ne derseniz razıyım” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Tahsin Yüksekova’yı eşi Seyhan Yüksekova ve annesi Zülfiye Yüksekova’ya yönelik işlediği ‘kasten öldürme’ eylemi nedeniyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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