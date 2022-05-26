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Kadıköy’de bir metruk binanın yıkımı esnasında duvarın yıkılmasıyla çökme meydana geldi. Duvarın çökmesiyle 3 araç hasar aldı. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Kadıköy’de bir metruk binanın yıkımı esnasında duvarın yıkılmasıyla çökme meydana geldi. Duvarın çökmesiyle 3 araç hasar aldı. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Asayiş 26.05.2022, 17:39
Kadıköy’de bir metruk binanın yıkımı esnasında duvarın yıkılmasıyla çökme meydana geldi. Duvarın çökmesiyle 3 araç hasar aldı. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Kadıköy’de bir metruk binanın yıkımı esnasında duvarın yıkılmasıyla çökme meydana geldi. Duvarın çökmesiyle 3 araç hasar aldı. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

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