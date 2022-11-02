Kadıköy’de, bir ay önce aldığı motosikleti saniyeler içinde çalındı

Kadıköy’de motosikletli iki hırsız, sahibinin bir ay önce aldığı ve cadde üzerinde kilidi olmadığını fark ettikleri motosikleti çalarak kaçtı. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de Caferağa Mahallesi Damacı Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yücel Akyasa’nın bir ay önce aldığı, 34 FTV 687 plakalı motosikleti sabah saatlerinde kasklı iki hırsız tarafından çalındı. Etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaşan motosikletli 2 kişiden biri etrafı gözetlerken, diğeri motosikletin direksiyon kilidini kırarak ve ardından iterek yola çıkardı. Motosikleti çalan hırsızlar olay yerinden uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikleti çalınan Yücel Akyasa, “Gece 01.30 sıralarında işten geldim motoru park ettim. Sabah balkona çıkıp baktığımda motoru göremedim. Aşağı indim etrafa baktım, olmadığını fark ettim. Daha sonra kamera var mı diye etrafa baktım. Polisi aradım ifade verdim. Bir işletmeden güvenlik kamerası aldım. 05.58’de, 2 kişi motosiklet ile geliyor, ikisinde de kask var. Plakalarını göremedim” dedi.