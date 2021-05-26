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Kadıköy’de bıçaklı dehşet

Kadıköy’de özel bir hastanede çalışan kadın, boşanmış olduğu eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Asayiş 26.05.2021, 21:44
Kadıköy’de bıçaklı dehşet

Kadıköy’de özel bir hastanede çalışan kadın, boşanmış olduğu eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kadıköy Göztepe’de bulunan Medical Park Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çocuklarını eski eşinin çalıştığı hastaneye göz muayenesine getiren G.M. ile eski eşi Y.M. arasında muayenenin ardından tartışma çıktı. Sözlü tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Öfkeden gözü dönen adam, yanında bulunan bıçakla eski karısını çocuklarının gözü önünde yaralayarak hastaneden kaçtı. Çocukların çığlığı üzerine hastanede panik yaşandı. Hastane çalışanları durumu polise bildirirken, kanlar içinde yere yığılan kadın ise hemen ameliyata alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Y.M. kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri hastanede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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