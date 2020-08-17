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Kadıköy’de bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
KADIKÖY’DE BANKTA UYUYAN ADAMIN CÜZDANINI ÇALMAYA ÇALIŞTI
Asayiş 17.08.2020, 09:41 17.08.2020, 09:58
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Kadıköy’de bir şahıs, bankta uyuyan bir vatandaşın yanına yaklaşarak cep telefonuyla konuşma bahanesiyle cüzdanını çalmaya çalıştı. O sırada uyanan vatandaş, şahsa tepki gösterdi. O anlar telefonu kameralarına kaydedildi.
Hırsızlık girişimi Kadıköy İskelede sabah saatlerinde meydana geldi. Bankta uzanarak uyuyan vatandaşın yanına yaklaşan şahıs telefon ile konuşuyor gibi yaparak el çabukluğu yöntemiyle uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı. O anda uyanan adam cüzdanını çalmaya çalışan adamı eliyle iterek tepki gösterdi. Cüzdanı çalmaya çalışan şahıs ise telefon ile konuştuğunu işaret etti. Hırsızlık girişimine sinirlenen uyuyan adam tepki göstererek olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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