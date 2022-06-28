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Kadıköy’de ‘bahaneler’ dron denetimine takıldı

Kadıköy’de polis ekiplerince yapılan dron destekli denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen çok sayıda sürücüye 196 TL para cezası kesildi. Sürülerin kimi sağlık sorunları nedeniyle takmadıklarını kimiyse emniyet kemerini o an için çıkarmış olduğunu belirtti.

Asayiş 28.06.2022, 11:25
Kadıköy’de ‘bahaneler’ dron denetimine takıldı

Kadıköy’de polis ekiplerince yapılan dron destekli denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen çok sayıda sürücüye 196 TL para cezası kesildi. Sürülerin kimi sağlık sorunları nedeniyle takmadıklarını kimiyse emniyet kemerini o an için çıkarmış olduğunu belirtti.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy’de dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, dron görüntüleriyle tespit etti. Denetimler esnasında emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücülere 196’şar Lira para cezası kesildi. Denetime takılan sürücülerin birçoğu sağlık sorunları nedeniyle emniyet kemeri takamadığını iddia etti.

“Sonuçta alnımda yazmıyor”

Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücü, “Sağlık sorunlarımdan dolayı takamıyorum. İzahını polis ekiplerine yaptım. Polis ekipleri de görevini yapıyor. Sonuçta alnımda yazmıyor” diye konuştu.

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