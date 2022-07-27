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Kadıköy’de av tüfekli çatışma kamerada

Kadıköy’de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, 2 kişi av tüfeğinden ateşlenen saçmalardan yara alırken sokaktan geçen bir vatandaşa ise yorgun mermi isabet etti. Çatışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 27.07.2022, 12:29
Kadıköy’de av tüfekli çatışma kamerada

Kadıköy’de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, 2 kişi av tüfeğinden ateşlenen saçmalardan yara alırken sokaktan geçen bir vatandaşa ise yorgun mermi isabet etti. Çatışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 19.15 sıralarında Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumeti bulunan iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada, iki grup üyesi av tüfeğinden çıkan saçmalardan yaralanırken sokaktan geçen 18 yaşındaki bir vatandaş ise yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Kaçmaya çalışan yaralı iki grup üyesi, daha fazla ilerleyemeyince üzerlerinde bulunan silahı park halindeki otomobilin tekerleğine sakladı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahısları yaralı olarak yakaladı. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.

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