Kadıköy’de alkollü sürücü kıskıvrak yakalandı

Kadıköy, Göztepe’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücü polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin takibi sonucu alkollü şahıs kıskıvrak yakalanarak, cezai işlem uygulandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.