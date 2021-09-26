Kadıköy’de 25 yıllık binanın balkonları çöktü, mahalleli sokağa döküldü

Kadıköy’de 25 yıllık binada iki dairenin balkonu çöktü. Balkonlarda ve apartmanın bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, olay mahallede paniğe neden oldu.

Olay, Kadıköy Zühtü Paşa Mahallesi Kavuklu Hamdi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşa tarihinin 1999 depremi öncesi olduğu belirtilen bir binanın 2. ve 3. katındaki dairelere ait balkonlarda çökme meydana geldi. Gürültü üzerine sokağa dökülen vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yıkılan balkondan arta kalan beton parçalarını demirlerinden ayırırken, sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı bekledi. Çökme olayı yaşandığı esnada balkon ve apartman bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, binada büyük çapta maddi hasar oluştu.

"Eski bir binaydı"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Can Pokoy, "Büyük bir ses duyduk. Binanın iki balkonu yerinden kopmuş. İtfaiyeye haber verdik. Arkadaşlar molozları taşımaya başladı. Çok sağlam gürültü çıktı diyebilirim. Yaralı olmadığını duyduk. Bina biraz eskiydi. Sanırım deprem öncesi yapılan bir binaydı" diye konuştu.