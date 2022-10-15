Kadıköy’de 24 katlı rezidansta çıkan yangın kontrol altına alındı

Kadıköy Fikirtepe’de 24 katlı bir rezidansta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak’ta bulunan 24 katlı bir rezidansta saat 21.10 sıralarında çıktı. Rezidansın birinci katında çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Rezidansın yandığını görenler panik yaşarken, rezidans içerisinde bulunan vatandaşlar ise tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.