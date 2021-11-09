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Kadıköy - Tavşantepe metro hattında teknik arıza nedeniyle gecikme
Kadıköy Tavşantepe metro hattında sabah saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Gecikme nedeniyle metro duraklarında yoğunluk yaşandı.
Asayiş 09.11.2021, 09:05
Kadıköy Tavşantepe metro hattında sabah saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Gecikme nedeniyle metro duraklarında yoğunluk yaşandı.
M4 (Kadıköy-Tavşantepe) metro hattında bugün sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Seferlerin gecikmesi nedeniyle metro duraklarında insan kalabalığı oluştu. Durakta kabalalık oluşturan yolcular metronun gelmesini bekledi.