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Kadıköy sahilinde Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kadıköy sahilinde Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kadıköy sahilinde Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kadıköy sahilinde Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Asayiş 28.01.2022, 21:35
Kadıköy sahilinde Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.