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Freni patlayan otobüsün şoförü hayat kurtaran manevrayı anlattı: ”Otobüs canavarlaştı, uçak gibi kalkmaya başladı”
Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile kızına bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran Emrah Y. hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.
Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile kızına bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran Emrah Y. hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.
Asayiş 12.01.2022, 15:07
Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile kızına bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran Emrah Y. hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.