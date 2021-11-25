Kadıköy metrosunda elinde bıçakla anne ile kızına tehdit ve hakaretler savuran şüpheli E.Y., ‘silahla tehdit’, ‘basit yaralamaya teşebbüs’, ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.