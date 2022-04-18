Son Dakika
Kadıköy Kozyatağı’nda Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki bir inşaatta çalışma esnasında göçük meydana geldi. Yan binada mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmaları devam ediyor.
Kadıköy Kozyatağı’nda Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki bir inşaatta çalışma esnasında göçük meydana geldi. Yan binada mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 18.04.2022, 19:27
Kadıköy Kozyatağı’nda Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki bir inşaatta çalışma esnasında göçük meydana geldi. Yan binada mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmaları devam ediyor.