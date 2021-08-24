Kadıköy'de 30 bin liralık küpe hırsızlığı kamerada

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Kadıköy'de bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya 2'si kadın 3 kişi bileklik alma bahanesiyle kuyumcuya geldi. Kuyumcu dükkanında tek başına çalışan Hüseyin Kahraman müşteri gibi gelen hırsızlara yardımcı olmaya çalıştı. Şüpheli şahıslar vitrinlerde bulunan bileklikleri denemeye başladı. Şüphelilerden 2'si iş yeri sahibini oyalarken, aralarından birisi Hüseyin Kahramanın arkasını döndüğü sırada el çabukluğuyla vitrin üzerinde bulunan 30 bin lira değerindeki küpe tablasını alarak çantasına koydu. Kuyumcu istedikleri ürünü bulamadıklarını ifade eden şüpheli şahıslar iş yerinden uzaklaştı. Vitrine baktığında küpe tablasının yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi hayatının şokunu yaşadı. Güvenlik kamera görüntüsüne baktığında gerçek ortaya çıktı.

“Haberimiz bile olmadan çalmışlar”

Kuyumcu dükkanında hırsızlık yapılan Hüseyin Kahraman, “Kuyumcu dükkanımızı 2'si kadın biri çocuk olmak üzere 3 kişi geldiler. Ürün bakacağız dediler. Vitrinden gösterebilir miyiz derken, 2'si dışardayken birisi içerideydi. Beni habire vitrinde oyaladılar. Çocuk arkamdan dolanarak 1 tane bileklik çekmiş fark edemedim. Sürekli beni vitrinde oyalarken, diğer bayan arkamdan küpe tablasını komple çekmiş, haberimiz olmadan hemen çalmış. 30 bin TL kadar maddi bir kaybımız oldu. Yetkilerden bu şahısları bulmasını istiyoruz. Son zamanlarda bu tarz olaylar çoğaldı. Her semti geziyorlar. Bir an evvel bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

3 şüphelinin alışveriş bahanesiyle girdiği kuyumcuda yaptıkları küpe hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.