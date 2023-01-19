Kadıköy Broklyn Park Sitesi’nde aidat protestosu üçüncü gününde de devam ediyor

Kadıköy Broklyn Park sitesi sakinlerinin fahiş aidat ve aidatlarının sonunun belirsizliği sebebiyle başlattığı protesto üçüncü gününde de devam ediyor.

Kadıköy Broklyn Park Sitesi’nde pazartesi akşam saatlerinde başlayan site sakinlerinin tencere tava çalarak ve ışık yakıp söndürerek protesto gösterilerinin diğer bir sebebi ise aidatların nereye harcandığının bilinmemesinin yanında sitenin hiçbir şekilde verilen aidatların karşılığının hizmet olarak görülememesi. Site sakinleri bunun yanında site yöneticisi R.G’nin yaptığı öne sürülen usulsüzlüklerin hazırlandığı raporda asansör kayıtlarını kamera kayıtlarını anlık izlemek için cep telefonuna program kurdurduğu, boş daireye torununu oturtup boş daireyi sitenin temizlik personeline fazla mesai yaptırarak temizlettiği, yapılan usulsüzlüklere karşı çıkan elemanların işlerinden atıldığı, otoparkta araç stoklanması gibi birçok maddenin yer alması sebebiyle yönetimi istifaya çağırıyor.

Site sakinlerinden Eyüp Baklacıoğlu “Öncelikle bu şekilde rahatsızlık hakkımızı aradığımız için çevredeki komşularımızdan özür dileriz. Ama hakkımız için bunu yapmak zorundayız. Burası 744 bağımsız bölümü olan bir bina. Buranın başında bir firma vardı. Firma bizleri farklı bir şekilde kullandığı için biz onları göndermek zorunda kaldık. Yeni arkadaşlar buraları aldılar. Ama insanlar maalesef para almayla, arttırmayla bir yeri yönettiklerini sanıyorlar. Halbuki hizmet halka hizmettir. Halka hizmet, hakka hizmettir. Onun için en uygun parayla ve en uygun yöntemlerle buranın yönetilmesi gerekiyor. Fakat arkadaşlar çok para alarak yönetim yaptıklarını zannediyorlar. Burada da bu insanlar bugünün şartlarında böyle bir para olmadığı için haklarını böyle savunuyorlar. Buranın yönetimiyle alakalı yargıya başvurulmuş davalar var. Bu paraların nereye gittiğini sormak lazım. Bu işler normalde istişareyle çözülür ama arkadaşlar maalesef istişareye açık değiller. Çok fazla para toplamak yönetim değildir, onu herkes yapar. Mühim olan az ve doğru bütçeyle bulunulan il, ilçenin, kasabanın doğru yönetilmesidir. Onun için buradaki arkadaşlardan ricamız o bütçeyi ve hesabı ona göre yapsınlar çünkü bu işin öbür dünyası var” ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi olduğunu belirten 15 yaşındaki Derin Çakır “Lise öğrencisiyim. Buna rağmen evde ailemle eğlenmemiz gerekirken bu konu hakkında masaya gündem getirmek zorundayız. Bu sebepten dolayı çok mutsuzum ve küçücük bir kız olarak rahatsız olduğum bir konu da kameralar konusunda güvenliğimiz yok. Ayrıca benim okuluma, kitaplarıma gitmesi gereken gelirlerde ne yazık ki bu aidatlar yüzünden bir azalma söz konusu. Bu konudan dolayı çok şikayetçiyiz. Ayrıca siteye giriş sağlarken B blok sakinleri olarak otoparktan giriş yapmak zorundayız. Bu konu yüzünden bir yangın veya deprem anında zor bir durum yaşayacağız. Ayrıca terasta oturduğumuz için zaten çevre inşaatlar dolayısıyla toz içinde kalan evimizin temizliğine para yetiştiremiyoruz. Bunların hesaplarını verebileceklerse buyurun aidatları hep beraber ödeyelim ama bunların hesapları günlerdir hiçbir şekilde verilmiyor. Hesapları verilmeyen şeyleri ödemeyeceğiz. Site yönetiminden çok mutsuzuz, istifa vermelerini istiyoruz.” dedi.

Bir diğer site sakini Feyza Arslan “2 senedir buradayız. Sitemiz yönetim kurulu olarak değil, şahıslar tarafından yönetiliyor. Bu şahıslar yolsuzluk yapıyor. Eksi altıncı kattaki otoparkta araç stoklandığından dolayı otoparkımızı kullanamıyoruz. Bu araçların, motorların çoğunluğu sıfır araçlar. Aynı zamanda çok büyük yolsuzluklara maruz kalıyoruz. % 200 aidatlarımıza zam yapıldı. Sadece senede bir defa camlarımızın silinmesine rağmen 30.000 TL aidat parası ödetiliyor bizlere ve camlarımızın silindiği iddia ediliyor. Bunun yanı sıra bir de huzur vergisi çıktı. Sanki site yönetimi huzuru sağlıyormuş gibi bizden huzur vergisi alıyorlar. Aslında tamamen huzurumuzu kaçırıyorlar. Bir de ev sahiplerinden habersiz olarak yönetimdeki kişiler kiracıları çıkarmak için uğraşıyorlar. Fahiş fiyatlarla evlerimizi kiraya vermeye çalışıyorlar. Yetkililere sesleniyorum. 9 kişilik site yönetimimize bir denetleme rica ediyoruz.” şeklinde konuştu.