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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün saat 10.00’da Başkent Millet Bahçesi’nde gündeme dair basın açıklaması yapacak.
Kadıköy Belediyesi’ne “rüşvet” operasyonu: 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Kadıköy Belediyesine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 224 şüpheliye yönelik “rüşvet” operasyonu başlatıldı. Zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Asayiş 17.05.2022, 08:03
Kadıköy Belediyesine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 224 şüpheliye yönelik “rüşvet” operasyonu başlatıldı. Zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.