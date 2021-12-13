’Kader’ değil, kumar mahkumu

Denizli’de bir iş hanının 5.’ci katında faaliyet gösteren Kader Mahkumları Derneği’ne yapılan baskında, kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 şüpheliye 30 bin TL para cezası uygulandı. Gayet rahat tavırlar sergileyen şüphelilerden biri, ekip otosuna bindirileceği sırada gülerek kameraya el hareketi yapmayı ihmal etmedi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; operasyonlarını sürdürmeye devam eden Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süredir teknik ve fiziki takibe aldığı kumarbazların yerini tespit etti. 5 katlı bir iş hanının 5. katında Kader Mahkumları Derneği altında kumar oynayan şüphelilere Ahlak Büro Amirliği ekipleri hiç beklemedikleri anda operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ekipleri karşısında gören kumarbazlar şaşkına dönerken, kimlikleri ekiplerce alınarak arama yapıldı. Yapılan aramada iskambil kağıtları, okey takımları, pul, para yerine kullanılan kağıtlar ve çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Karakola götürülürken el hareketi yaptı

Şüphelilerin yapılanan işlemleri ardından sıraya karakola götürülme üzere dışarı çıkarıldı. Şüpheliler polis ekiplerince karakola götürülürken, bir kişinin ekip otosuna bindirileceği sırada gülerek kameraya bakıp yaptığı el hareket ise bu kadarına pes dedirtti. Ekipler şüphelileri ifadeleri alınmak üzere götürürken, 11 kişiye yaklaşık 30 bin TL para cezası uyguladı.