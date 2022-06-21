Kaçkar Dağları’nda başına taş düşerek yaralanan kadın dağcı kurtarıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağlarında başına taş düşerek yaralanan kadın dağcı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlçeye bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağları bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Dağcılık Kulübü üyesi olan Melike Görgülü grubuyla beraber yürüyüş yaptığı esnada kafasına kaya parçası düştü. Kafasından yaralanan Görgülü, arkadaşları tarafından uygun bir bölgeye getirilerek ekiplerden yardım talebinde bulunuldu. Dağın sisli olması nedeniyle askeri helikopter hareket edemeyince AFAD, JAK, 112 Acil Sağlık ve UMKE tarafından oluşturulan 11 kişilik kurtarma ekibi kafasına taş düşen kadını kurtarmak için yola çıktı. Belli bir bölgeye kadar araçlarıyla gelen ekipler araçların ulaşamayacağı noktada araçlarını bırakarak 3 bin rakımın üzerindeki bölgeye yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından ulaştı. Yaralanan dağcı, vatandaşların da destekleriyle Avusor Yaylası’na getirilerek ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Görgülü’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.