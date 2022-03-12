Kaçarken polis otosuna çarpan zehir tacirleri tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda ekiplerden kaçarken polis otosuna çarparak kaza yapan otomobilde bulunan ve gözaltına alınan 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları operasyon düzenleyen ekipler içerisinde M.A., M.M. ve S.Ç.’nin bulunduğu 09 S 2528 plakalı otomobili Kardeşköy Mahallesi girişinde durdurmak istedi. Polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan şüpheliler otomobille kaçmaya başladı. Ekipler ve şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca esnasında şüphelilerin içerisinde bulunan otomobil polis otosuna çarparak durdu. Otomobil içerisinde yapılan aramada 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheliler ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.