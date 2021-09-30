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Kaçan otomobilden hafif makinalı tüfek çıktı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp polisten kaçan otomobil kaza yaptı. Sürücü araçtan inerek kaçtığı sırada yakalandı. Araçtan ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız hafif makinalı tüfek çıktı.

Asayiş 30.09.2021, 20:41
Kaçan otomobilden hafif makinalı tüfek çıktı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp polisten kaçan otomobil kaza yaptı. Sürücü araçtan inerek kaçtığı sırada yakalandı. Araçtan ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız hafif makinalı tüfek çıktı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi civarında devriye gezen yunus polisleri şüphelendikleri 01 DKN 80 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan ismi öğrenilemeyen sürücü polislerden kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre kaçabilen sürücü Onur Mahallesi ara sokaklarında kaza yaptı.

Kaza yaptıktan sonra araçtan inen sürücüsü yaya olarak kaçmaya devam etti. Ekipleri kaçan şüpheliyi yaya olarak kısa bir süre sonra kovaladıktan sonra yakaladı.

Şüphelinin kaçtığı otomobil içerisinde yapılan arama çalışmalarında bir adet ruhsatsız tabanca ile bir adet ruhsatsız hafif makinalı tüfek çıktı. Gözaltına alınan şüpheli aracından çıkan silahlarla birlikte emniyete götürüldü.

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