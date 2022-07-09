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Kaçan kurbanlıklar hem sahiplerine hem vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kocaeli’de kaçan kurbanlık hayvanlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kurbanlıkların üstlerine koştuklarını gören vatandaşlardan kimisi arabasına sığındı kimisi de kaçtı.

Asayiş 09.07.2022, 13:26
Kaçan kurbanlıklar hem sahiplerine hem vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kocaeli’de kaçan kurbanlık hayvanlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kurbanlıkların üstlerine koştuklarını gören vatandaşlardan kimisi arabasına sığındı kimisi de kaçtı.

Kocaeli’de kurban kesimleri başlarken kimi kurbanlıklar mezbahadan, kimisi de sahibinin elinden kaçtı. Gölcük ve İzmit ilçesinde kaçan 2 tosun, hem sahiplerine hem de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar üstlerine koşan tosundan korunmak için arabasına sığındı.

Vatandaşların uzun uğraşları neticesinde kaçan kurbanlıklar yakalanarak mezbahaya götürüldü.

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