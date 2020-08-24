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Kaçan kurbanlık koyun 24 gün sonra bulundu

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE BİR VATANDAŞIN ARİFE GÜNÜ 2 KURBANLIK KOYUNU KAYBOLDU. KURBAN BAYRAMI GÜNÜ KOYUNLARDAN 1’İ BULUNURKEN DİĞERİ İSE YAKLAŞIK 24 GÜN SONRA BULUNDU. BİR ÇOBAN TARAFINDAN BULUNAN KOYUN İSE SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ. SAHİBİ KOYUNUNA SARILARAK MUTLULUĞUNU DİLE GETİRDİ.

Asayiş 24.08.2020, 13:31
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Kaçan kurbanlık koyun 24 gün sonra bulundu

Denizli’nin Çal ilçesinde bir vatandaşın 2 kurbanlık koyunu arife günü kayboldu. Kurban Bayramı’nın ilk günü bulunan koyunların ikincisi, 24 gün sonra sosyal medya aracılığıyla sahibine ulaştırıldı.

Olay, Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı’ndan bir gün önce 30 Temmuz 2020 günü Yusuf Ayaztepe (69) 2 adet kurbanlık koyun satın aldı. Eve getirerek kapalı alana koymak istediği sırada koyunlarını kaçıran Ayaztepe, belli bir süre aradıktan sonra koyunlarından birini bularak eve geriye döndü. Ayaztepe, 1 adet daha kurbanlık satın alarak Kurban Bayramı günü koyunlarını keserek ibadetini yerine getirdi. Arife gününden yaklaşık 24 gün sonra aynı mahallede oturan Akif Horoz (49), sabahın erken saatlerinde koyunlarını otlamaya çıktığı ve sürünün arasına bir yabancı koyunun girdiğini fark etti. Sürüye takılan koyun ile birlikte ahıra dönen Horoz, sosyal medya üzerinden koyun bulduğunu paylaştı. Bunu duyan Ayaztepe, koyunu bulan Horoz’un yanına giderek kendisinin olup olmadığına baktı. Koyunun özelliklerine bakarak üzerine boya ile tüylerine ‘Y’ harfini yazdığını ve kendi koyunu olduğunu anladıktan sonra teslim aldı.

Umudunu kestiği hayvanına 24 gün sonra kavuşmanın sevincini yaşayan Yusuf Ayaztepe, “30 Temmuz günü, 2 tane kurbanlık aldım 2’sini bir kaçırdık birini bulduk. Bulduğumuzu bağladık, diğerini bulamadık ayın 22’sinde sabah Akif Horoz’dan bir haber aldım. Koyun olduğunu ve bulduk. Kurban Bayramında bir tane daha aldım, o gün sabah bir tane daha bularak aldım ve kestim” dedi.

“Sosyal medya üzerinde paylaşımda bulundum”

Koyunlarını otlatmaya çıkan ve aralarına karışan yabancı hayvanın sahibine sosyal medya aracılığıyla ulaşan Akif Horoz ise “Yusuf Abi kurbanlık almış, tabi bu hayvanı ellerinden kaçırmışlar, kırsal bir bölgeye kaçmış kayalık bir bölgeye, Çal Kanyonu’nun olduğu yerde su falan olduğu için burada hayvan yaşamış. Bende küçük çapta bir hayvancılık yaptığım için hayvanları o taraflara gezmeye götürmüştüm. Sabah saat 6 gibi benim koyunların içerisine girdi tabi bende önce şaşırdım bu hayvan buraya nereden geldi falan diye, sonra benim hayvanlar ile beraber ahırıma getirdim. Ahırdan sonra sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundum. Köyümün, halkımın bende çoğu kayıtlı olduğu için bende bir yayın yaptım ‘Bir küçükbaş hayvan bulunmuştur’ diye. Yusuf ağabeyim geldi, özelliklerini sordu ve kendisi de bildiği için teslim ettim, nasibinde varmış, geri bulduk tabi koyunun orada 24-25 gün yaşaması doğal bir muhteşemlik Allah’tan bulundu, teslim edildi” diye konuştu.

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