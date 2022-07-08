Kaçan danayı kurban yakalama timi yakaladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kurban yakalama timi, kaçan kurbanlık danayı uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirerek sahibine teslim etti.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre kurbanlık için aldığı danayı elinden kaçıran Yusuf Özdemir, belediye ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığına bağlı kurban yakalama timi, bir süre yaşanan kovalamacanın ardından hayvana uyuşturucu iğne ile vurdu. Uyuşturucu iğnenin etkisiyle kendisinden geçen dana ekipler tarafından yakalandı.