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Kaçakçılara sınır illerde operasyon: 8 gözaltı

Suriye sınırında bulunan 3 ilde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 09.07.2022, 11:27
Kaçakçılara sınır illerde operasyon: 8 gözaltı

Suriye sınırında bulunan 3 ilde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından Gaziantep, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Gaziantep merkezli operasyonlarda 28 bin 293 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Şahıslardan 4’ü ise serbest bırakıldı.

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