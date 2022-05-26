banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nu ağırladı
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nu ağırladı
Benzin ve motorine bu gece büyük zam gelecek!
Benzin ve motorine bu gece büyük zam gelecek!
Merkez Bankası kararı sonrası piyasalarda son durum
Merkez Bankası kararı sonrası piyasalarda son durum
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Kaçakçılara jandarma tokadı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 563 bin 400 adet boş, 25 bin adet dolu makaron, 2 bin 655 adet sahte bandrol ve bin 374 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına iki şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Asayiş 26.05.2022, 18:36
Kaçakçılara jandarma tokadı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 563 bin 400 adet boş, 25 bin adet dolu makaron, 2 bin 655 adet sahte bandrol ve bin 374 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına iki şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Arifiye ilçesinde bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, bin 154 kilogram açık ve paketli vaziyette kıyılmış tütün, 563 bin 400 adet boş, 25 bin adet içime hazır dolu makaron, 2 bin 655 adet yapıştırmaya hazır basılmış sahte bandrol ve bin 374 adet muhtelif malzemelerden kesilmiş bandrol ele geçirildi. Depoyu kullandığı tespit edilen H.K. ve A.P. isimli şahıslar hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
24°
açık