Kaçakçılara 1 ayda 137 operasyon düzenlendi, 147 şüpheli yakalandı

Diyarbakır’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer emniyet birimlerince ocak ayında düzenlenen 137 operasyonda 147 şüpheli yakalandı, onlarca malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer emniyet birimlerince, şehir genelinde Ocak ayı boyunca 137 operasyon düzenlendi; 147 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilirken, 139 şüpheli serbest bırakıldı.

Yapılan operasyonlarda; bin 80 litre akaryakıt, 153 şişe alkollü içki, 3 adet sahte sağlık raporu, 40 bin 23 paket sigara, 178 adet cep telefonu, 16 adet tabanca, 35 adet elektronik sigara, bin 577 adet cep telefonu aksesuarı, 115 adet tabanca fişeği, 840 bin dal makaron, 5 adet sahte belge ve 4 adet silah malzemesi ele geçirildi.