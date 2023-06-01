Kaçak yollardan ülkeye giren Suriyelilerin otomobiline tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 03.30 sularında Eskişehir-Ankara karayolu Kanlıpınar Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakıtı bittiği gerekçesiyle yol kenarında park halinde olan Suriye uyruklu Kusay K. yönetimindeki 16 MB 1503 plakalı otomobile, Ahmet Sadık B. İdaresindeki 06 CYE 087 plakalı tır çarptı. Kaza sonucu tır sürücüsü Ahmet Sadık B. ile yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 4 şahıs yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Suriye uyruklu Muhammed El Ali, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtarılan otomobil sürücüsü Kusay K., İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilde bulunan ve yaralanan Suriye uyruklu şahısların yurda kaçak yollardan girdiği tespit edildi.