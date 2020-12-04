Kaçak tütüne geçit yok

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada 285 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak/bandrolsüz sigara ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Edremit İlçesinde A.B. isimli şahsın tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındı. Şahsın işyerinde yapılan aramada; 10 bin adet dolu makaron ve 285 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında yasal işleme başlanıldı.