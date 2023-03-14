Kaçak tütüncülere şok baskın

Düzce’de düzenlenen operasyonda 623 kilogram kaçak tütün ile elektronik sigara likitleri ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akçakoca ilçe merkezinde tütün ve tütün mamulleri ticareti yapan 5 işyeri ve 2 ikamete baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 233 bin 420 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron sigara, 1 milyon 445 bin adet boş makaron, 623 kilogram paket kaçak tütün, 140 kilogram açıkta bulunan kıyılmış tütün, 60 paket nargile ve pipo tütünü, 6 adet elektronik sigara, 19 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 6 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.