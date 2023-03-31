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Kaçak tütün ve makarona iki gözaltı
MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ ALDIKLARI İSTİHBARAT ÜZERİNE İKİ FARKLI İKAMETTE YAPTIĞI ARAMADA KAÇAK TÜTÜN, DOLU VE BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINA 2 ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.
Asayiş 31.03.2023, 14:23
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri aldıkları istihbarat üzerine iki farklı ikamette yaptığı aramada kaçak tütün, dolu ve boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alına 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Siteler Mahallesinde Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu; Ö.D. (41) ve Ş.D. isimli şahısların ikametgâhlarında yapılan aramada, 16 kilogram 500 gram kıyılmış tütün, 11 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 19 bin adet boş makaron filtre, 2 adet otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.