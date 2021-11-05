Kaçak tütün taciri "şok denetim" uygulamasında yakalandı: 17 bin lira ceza yedi

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan "şok denetim" uygulamasında, otomobilinde kaçak tütün ile yakalanan şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada; 50 kilogram tütün, 10 bini dolu toplamda 40 bin adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsa 17 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Dispanser Kavşağı’nda "şok denetim" uygulaması yapıldı. Polis, şüphe üzerine Ömer P. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobilin bagaj bölümünde kaçak tütün ele geçirilmesi üzerine Ömer P’ye ait ev ve iş yerinde arama yapıldı. Savcılık kararıyla yapılan aramada; 30 kilogram kaçak tütün, 20 kilogram kıyılmış tütün, 10 bini dolu toplamda 40 bin adet makaron ve elektrikli tütün sarma makinesi ele geçirildi. Kaçak tütün ve makaronların toplamda 30 bin Türk lirası değerinde olduğu belirtildi.

KOM polisi tarafından gözaltına alınan Ömer P’ye 17 bin lira idari para cezası uygulanırken, hakkında da adli işlem başlatıldı.