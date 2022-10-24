Kaçak silah imalathanesine yapılan baskında Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi

Gümüşhane’de Jandarma ekipleri Torul ilçesinde kaçak silah ürettiği tespit edilen 2 şahsa ait evlere operasyon düzenlendi. Aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 4 adet obje ve sikke bulundu.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Torul ilçesinde ikamet eden O.K. ve T.K.’ya ait evlerde kaçak silah üretimi yapıldığını tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından şahıslara ait evlerde KOM Şube ve Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bomba Arama Köpeği Maske ile birlikte arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 3 adet av tüfeği, 1 adet mavzer tüfeği, 1 adet 9mm Beratta tabanca, 1 adet şarjör, 33 adet av tüfeği fişeği, 4 adet tabanca fişeği, 2 adet kama (Bıçak ), 4 adet Roma dönemine ait tarihi obje ve sikke ele geçirildi.

Operasyonun ardından adli tahkikata başlanılırken, O.K. ve T.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.