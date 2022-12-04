Kaçak silah imalathanesine çevrilen eve baskın

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kaçak silah imal edildiği tespit edilen eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir evde kaçak silah imal edildiği ve ticaretinin yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Polis ekipleri, yasa dışı silah ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik düzenlediği operasyonda şüpheli İ.B.’nin 2 ikametinde ve aracında yapılan aramada, 2 adet atışa hazır vaziyette yarı otomatik tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 44 adet yiv ve set açılmış tabanca namlusu, 44 adet tabanca gövdesi, 22 adet tabanca şarjörü, 40 adet tabanca sürgüsü, 700 adet tabanca icra yayı ve mili, 222 adet tabanca pimi, 642 adet muhtelif tabanca parçası ile yüzlerce adet fişek ele geçirildi. Öte yandan, baskında ele geçirilen silah parçalarının birleştirildiğinde 40 adet tabanca haline gelebileceği öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli İ.B.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.