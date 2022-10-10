Kaçak silah imalathanesine baskın

Gaziantep’te yasa dışı yollarla kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çeviren bir imalathaneye baskın düzenlendi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah, silah parçası ve mühimmat ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimleri (KOM) Şube Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesinde silah ticareti yapıldığı ve kuru sıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği iddia edilen bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken; 9 adet tabanca, 7 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet tüfek, 63 adet fişek, 36 adet şarjör ve muhtelif silah parçaları ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.