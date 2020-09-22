Kaçak oyun oynarken yakalandılar, 32 bin 640 TL ceza yediler
BURSA İNEGÖL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İLÇE HIFZISSIHHA KANUNLARI KAPSAMINDA YAPILAN DENETİMLERDE BİR KIRAATHANEDE KAĞIT OYNATILDIĞI BELİRLENDİ. 8 ŞAHISA KAĞIT OYNAMAKTAN VE MASKE TAKMAMAKTAN DOLAYI 32 BİN 640 TL PARA CEZASI KESİLDİ.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kağıt oynatan kahveye polis baskın yaptı. 8 kişiye toplam 32 bin 640 TL para cezası kesildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde Cuma Mahallesinde bulunan bir kıraathanede kaçak iskambil oyunu oynandığı tespit edildi. Emniyet ekipleri oyunu sonlandırdı. 8 kişiye hem oyun oynamaktan hem de maske takmamaktan dolayı toplam 32 bin 640 TL ceza kesildi. İş yeri sahibine ise ayrıca oyun oynatmaktan dolayı 3,180 TL para cezası kesildi. Bu arada şans makinesi (Sakızmatik) aracılığıyla da oyun oynandığı tespit edildi. 3 adet oyun makinesine el konuldu. iş yeri sahibine 1072 Rulet/Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun dahilinde gerekli işlem yapıldı.
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