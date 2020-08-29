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Kaçak nargile tütününe salçalı kamufle
EKİPLER İŞYERLERİNDE YAPTIĞI ARAMADA PİYASA DEĞERİ 73 BİN LİRA OLAN, GÜMRÜK KAÇAĞI BİN 139 CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN, 290 PURO, 87 ŞİŞE İÇKİ ELE GEÇİRDİ
Asayiş 29.08.2020, 09:47
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Adana’da kaçakçıların polise yakalanmamak için nargile tütünlerini salça kovalarının içine sakladığı ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Ekipler, işyerlerinde yaptığı aramada piyasa değeri 73 bin lira olan, gümrük kaçağı bin 139 cinsel içerikli ürün, 290 puro, 87 şişe içki ele geçirdi. Polis iki salça kovasının içinden ise 41 kilo nargile tütünü ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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