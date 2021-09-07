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Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Asayiş 07.09.2021, 00:17
Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, Gürpınar-Gevaş karayolu üzerinde meydana geldi. Gürpınar istikametinden Gevaş’a doğru seyir halinde olan minibüs, Köprüler Mahalle yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sürücü Naci Ö., kaldırdığı hastanede hayatını kaybederken, 15 düzensiz göçmen ise yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı’na bağlı Gürpınar İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken yaralılar, ekipler tarafından yola çıkarılarak ambulanslarla Van’daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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