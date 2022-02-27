Kaçak madendeki göçükte işçi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta önceki gün kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte ölen Kadir Ulama son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne’de çalıştığı işte emekli olduktan sonra Zonguldak’a taşınan iki çocuk babası Kadir Ulama (55) önceki gün kaçak olarak işletilen maden ocağında göçükte kalarak hayatını kaybetti.

Cenazesi hastane morgundan alınarak Karaelmas Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilen madencinin yakınları gözyaşı döktü. Ulama’nın çocukları da babalarının ardından feryat etti. 15 gün önce maden ocağında çalışmaya başlayan Ulama’nın cenazesi evinin önünde helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Beycuma beldesine bağlı İslam köyüne gönderildi.

Gelik beldesinde birkaç gün önce dinamitlenerek patlatılan kaçak ocağın yeniden açılmak istendiği sırada göçük meydana gelmiş; göçükte Ümit Kurt ve Kadir Ulama hayatını kaybetmişti. TTK Tahlisiye ekipleri yapılan çalışmalarda Ümit Kurt’un cansız bedenine 2 saat, Kadir Ulama’nın cansız bedenine ise 7.5 saat sonra ulaşmıştı.

Olayın ardından yapılan soruşturmada ocağın sahibi olduğu iddia edilen M.K. ve M.U. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.