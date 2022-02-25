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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya’yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna’dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye çağırıyoruz" dedi.
Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Zonguldak’taki kaçak maden ocağında yaşanan göçükte kalan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Asayiş 25.02.2022, 20:31
Zonguldak’taki kaçak maden ocağında yaşanan göçükte kalan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Gelik beldesi Dağbaca mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen göçükte iki kişi kalmış, olayın ardından kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait arama kurtarma tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edilerek göçüğün yaşandığı yerde tahkimat çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların ardından Ümit Kurt’un cansız bedenine ulaşıldı. Kurt’un cesedi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan göçükte kalan diğer kişiyi de arama kurtarma çalışması sürüyor.
Öte yandan ocağın bir süre önce tespit edilerek kullanılmaması için patlatıldığı öğrenildi.