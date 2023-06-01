Kaçak kömürleri internetten sipariş alıp evinden satıyordu

Düzce Belediyesi ekipleri yaptıkları denetimlerde, internet üzerinden sipariş alarak kalorifik değeri düşük kömür satışı yaptığı tespit edilen şahsa 50 bin TL idari para cezası uygulandı kömürlere el konuldu.

Düzce Belediyesi, ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği dahilinde katı yakıt denetimlerini titizlikle yerine getirmeye devam ediyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sürdürülen denetimlerde internet üzerinden kömür satışı yapan vatandaşa para cezası verildi.

Müdürlüğe bağlı çevre denetim birimi personellerince Darıcı Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimde evinin bahçesinde kalorifik değeri düşük yerli kömür tespit edilen ve internet sitesi üzerinden satış yaptığı anlaşılan vatandaşa 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddesine göre 50 bin 241 TL idari para cezası uygulanırken, kömürlere ise el konularak yediemine alınmasını sağladı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Isınmadan kaynaklı hava kirliliği ile mücadele ile kalorifik değeri düşük olan ve alınan Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına aykırı olarak 6400 kcal’den düşük yerli kömür satışı yapan, depolayan işyerlerine 2872 Sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanarak kömürlere el konulmaktadır. İlimizde hava kirliliğinin özellikle kış aylarında yoğun olması nedeniyle uygun olmayan kömür satışı ve kullanımına kesinlikle müsamaha gösterilmemekte ve ağır cezai yaptırımlar uygulanmakta olup, uygulanmaya da devam edilecektir. Vatandaşlarımızın da bu konuda bilinçli şekilde hareket ederek 6400 kcal’den düşük yerli kömürlerin alınmaması, satan kişilerin de Zabıta Müdürlüğümüze ihbar etmesi gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız kömür alırken, satıcının Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi olmasına dikkat etmeli, kömür torbalarında bulunan uygunluk belge numaralarının Satış İzin Belgesi ile karşılaştırılması yapılmalıdır. Şikayet değerlendirme, denetim ve idari yaptırımlarımız aynı kararlılıkla devam edecektir.”