Kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

Samsun’da kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbarı çalışma neticesinde 21 Mart günü 19 Mayıs ilçesi Dağköy Mahallesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan 1 jeneratör, 1 adet 12 kilogramlık tüp ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.