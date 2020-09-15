Kaçak kazıya drone destekli operasyon: 4 kişi yakalandı
MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE KAÇAK KAZI İHBARI ALAN JANDARMA EKİPLERİ, DRONE DESTEKLİ YAPTIKLARI OPERASYONDA EKSKAVATÖR İLE İZİNSİZ KAZI YAPTIKLARI TESPİT EDİLEN 4 KİŞİYİ SUÇÜSTÜ YAKALADI. ALINAN İFADELERİN ARDINDAN 3 ŞAHIS SERBEST BIRAKILIRKEN, HAKKINDA ARANMA KARARI BULUNAN 1 ŞAHIS İSE MEVCUTLU OLARAK ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLECEK. AYRICA KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANAN ŞAHISLARA, MASKE TAKMADIKLARI İÇİN DE İŞLEM YAPILDI.
Manisa’nın Kula ilçesinde kaçak kazı ihbarı alan jandarma ekipleri, drone destekli yaptıkları operasyonda ekskavatör ile izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Alınan ifadelerin ardından 3 şahıs serbest bırakılırken, hakkında aranma kararı bulunan 1 şahıs ise mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek. Ayrıca kaçak kazı yaparken yakalanan şahıslara, maske takmadıkları için de işlem yapıldı.
Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Ayvatlar Mahallesi Çıngırakdere mevkisinde kaçak kazı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarına Muhalefet suçu kapsamında drone destekli operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, ekskavatör ile izinsiz kazı yaptıkları tespit ettikleri E.A.(24), A.G.(62), K.Ş.(47) ve K.Y(60) isimli şahısları kazı yaparken yakaladı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda ifadeleri alınan şahıslardan üçü serbest bırakılırken, hakkında arama kararı olan K.Y(60), mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.
Kaçak kazıda maske takmamaya ceza
Öte yandan drone destekli düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaparken yakalanan 4 şahıstan üçüne, Kula Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararına Aykırı Hareket Etme (maske takmamak) suçundan da işlem yapıldı. E.A.(24), K.Ş.(47) ve K.Y(60) isimli şahıslar, maske takma zorunluluğu olan alanda maske takmadıkları için ilgili kuruma gönderilmek üzere tutanak tanzim edilerek serbest bırakıldı.
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