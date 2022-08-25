Kaçak kazı yaptı, evinde yakalandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde izinsiz olarak kaçak kazı yapan kişiye jandarma operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Çaycuma ilçesinde 1 kişinin evine baskın düzenlendi. Baskın esnasında ekipler evde 1 adet pirinç tarihi obje, 1 adet hançer, 4 adet sikke, 1 adet detektör ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Jandarmada ekiplerince yakalanıp ifadesi alınan şüpheli adliye sonrası müteakip serbest bırakıldı.