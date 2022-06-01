banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Milli sporcu kalp krizinden öldü
Milli sporcu kalp krizinden öldü
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Benzin ve motorine bir zam daha
Benzin ve motorine bir zam daha
2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı!
2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı!

Kaçak kazı yaparken yakalandılar

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde define bulmak amacıyla fındık bahçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi Jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahıslardan ikisinin yabancı uyruklu olduğu ve ülkeye kaçak yollarla girdikleri tespit edildi.

Asayiş 01.06.2022, 11:55
Kaçak kazı yaparken yakalandılar

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde define bulmak amacıyla fındık bahçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi Jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahıslardan ikisinin yabancı uyruklu olduğu ve ülkeye kaçak yollarla girdikleri tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin Akçakoca’da gerçekleştirdiği önleyici kolluk devriyesi esnasında fındık bahçesi içerisinden sesler duyuldu. Bahçeyi kontrol eden jandarma devriye ekipleri A.Ç., H.A. ve M.Z. simli şahısları define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suç üstü yakaladı.

Şahısların kullanmış oldukları 2 adet kürek, detektör, tarım bıçağı, yaklaşık 15 metre uzunluğunda halat, elektrikli vinç motoru, yaklaşık 200 metre uzunluğunda elektrik kablosuna el konuldu. Ayrıca Afganistan uyruklu iki şahsın yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Şahıslara 6 bin 464 TL idari yaptırım uygulandı. Afgan şahıslar Düzce İl Göç İdaresine teslim edilecek. Konu ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Yorumlar (0)
26°
açık