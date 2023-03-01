Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 4 şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaplı ilçesinde düzenlenen operasyonda; 4 şahıs kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Operasyonda 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet manilya (kaya sökmek için), 1 adet tek ağızlı bahçe çapası ile birlikte suçüstü yakalanan zanlılar Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.